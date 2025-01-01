Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 43

SAT.1Staffel 5Folge 43
Folge 43: Episode 43

23 Min.Ab 12

Anna und Tom verbringen ein paar schöne Stunden an Bord des Schiffes, lediglich das erste Zusammentreffen mit Senora Espinoza verläuft etwas unglücklich. Espinoza will daraufhin bereits vor der Präsentation einen Blick auf die Kollektion werfen. Aber als Anna die Kartons öffnet, stellt sie fest, dass darin nicht ihre, sondern Carlas Kleider sind.

SAT.1
