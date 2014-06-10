Anna und die Liebe
Folge 67: Episode 67
24 Min.Folge vom 10.06.2014Ab 12
Unerwartet bekommt Nina ein Arbeitszeugnis von Luca. Und das, nachdem sie doch gerade von ihm persönlich gekündigt wurde. Sie ist wütend und hakt bei Luca nach. Dort erfährt sie, dass Carla das Geheimnis um die von Nina gezeichneten Entwürfe gelüftet hat. Nina ist perplex, doch ihre Wut auf Luca bleibt. Schnell stellt sich heraus, dass es jemanden gibt, auf den sie noch wütender sein sollte.
