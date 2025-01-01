Anna und die Liebe
Folge 87: Episode 87
23 Min.Ab 12
Nachdem Luca von Carla erfahren hat, dass Nina wieder für Lanford arbeitet, begibt er sich zu Nina und verlangt von ihr, die Arbeit sofort zu beenden. Denn sie bringe sowohl ihn als auch sich selbst damit in große Gefahr. Nina lässt sich zunächst darauf ein, doch dann erkennt Luca, dass er Nina für die Luxury-Kollektion braucht. Nina, Carla und er schließen somit einen Pakt.
