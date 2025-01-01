Anna und die Liebe
Folge 94: Episode 94
24 Min.Ab 12
Das erste Mal in seinem Leben stellt sich Luca nach Lindenbergs Angriff auf Ninas Seite und gegen seinen Ziehvater. Als er in seiner Sorge um Nina die Nacht im Krankenhaus verbringen will, stößt er Carla vor den Kopf, die begreift, dass sie immer nur die zweite Geige spielen wird, solange Nina existiert. Der nächste Tag beginnt für Luca und Familie Polauke mit einem Schock!
