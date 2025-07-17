Anwälte im Einsatz
Folge 2: Verkaufte Hoffnung
45 Min.Ab 12
Sie sind jung, charismatisch - und sie wollen helfen: Bei "Anwälte im Einsatz" kämpfen echte Experten in Familienrechtsfällen oder auch in Sachen Arbeitsrecht, Strafrecht und Baurecht. Ob bei Mobbing, Scheidung, Baupfusch, Ärger mit dem Chef oder Nachbarschaftsstreitigkeiten: Die Anwälte sind immer zur Stelle, wenn juristischer - und menschlicher - Beistand benötigt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick