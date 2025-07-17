Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Im Liebeswahn

SAT.1Staffel 1Folge 78
Im Liebeswahn

Im LiebeswahnJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 78: Im Liebeswahn

45 Min.Ab 12

Als Pia ihrer Jugendliebe Philipp begegnet, ist sie sofort wieder Feuer und Flamme für den attraktiven Lebemann. Philipp sieht noch besser aus als früher und Pia sieht in ihm den perfekten Vater für ihren Sohn. Pia will Philipp um jeden Preis zurückerobern! Dabei verliert sie den Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Doch Anwältin Brygida Braun kommt Pias Plänen auf die Spur ...

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

