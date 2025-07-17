Anwälte im Einsatz
Folge 78: Im Liebeswahn
45 Min.Ab 12
Als Pia ihrer Jugendliebe Philipp begegnet, ist sie sofort wieder Feuer und Flamme für den attraktiven Lebemann. Philipp sieht noch besser aus als früher und Pia sieht in ihm den perfekten Vater für ihren Sohn. Pia will Philipp um jeden Preis zurückerobern! Dabei verliert sie den Sinn für Recht und Gerechtigkeit. Doch Anwältin Brygida Braun kommt Pias Plänen auf die Spur ...
