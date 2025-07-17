Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die verschwundene Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 96
Die verschwundene TochterJetzt kostenlos streamen

Folge 96: Die verschwundene Tochter

45 Min.Ab 12

Eva Hoffmann fürchtet das Schlimmste, als ihre 17-jährige Tochter plötzlich spurlos verschwunden ist. Während ihr getrennt lebender Mann glaubt, dass Marie weggelaufen ist und von selbst nach Hause kommt, hat die 43-Jährige Angst, dass ihrer Tochter etwas passiert ist. Doch alle Ermittlungen laufen ins Leere. Wird sie ihr Kind wiedersehen?

SAT.1
