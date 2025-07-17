Anwälte im Einsatz
Folge 117: Die Rivalin aus dem 2. Stock
45 Min.Ab 12
Tina Wiecherts Leben gerät aus den Fugen, als ihre Nachbarin Frauke ihr absichtlich mit dem Rad vors Auto fährt. Das vermeintliche Opfer wirft der 33-Jährigen nicht bloß versuchten Mord vor, sondern entpuppt sich sogar als die Geliebte ihres Mannes. Schritt für Schritt kommt Rechtsanwältin Ariane Paulus einer Intrige auf die Spur, vor der sie ihre Mandantin schützen muss.
