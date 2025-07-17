Anwälte im Einsatz
Folge 13: Das schwarze Schaf
45 Min.Ab 12
Nicole Jaschke hat seit 15 Jahren nichts von Benedikt Jungblut gehört, dem Vater ihrer Tochter Kira. Als sie erfährt, dass er gestorben ist und Kira Anteile an seiner Firma vermacht hat, beginnt für sie ein Spießrutenlauf: Den Jungbluts ist der unverhoffte Familienzuwachs ein Dorn im Auge. Ihre Anwältin Ariane Paulus kommt einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur ...
