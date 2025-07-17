Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Das schwarze Schaf

SAT.1Staffel 2Folge 13
Das schwarze Schaf

Das schwarze SchafJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 13: Das schwarze Schaf

45 Min.Ab 12

Nicole Jaschke hat seit 15 Jahren nichts von Benedikt Jungblut gehört, dem Vater ihrer Tochter Kira. Als sie erfährt, dass er gestorben ist und Kira Anteile an seiner Firma vermacht hat, beginnt für sie ein Spießrutenlauf: Den Jungbluts ist der unverhoffte Familienzuwachs ein Dorn im Auge. Ihre Anwältin Ariane Paulus kommt einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen