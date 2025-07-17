Anwälte im Einsatz
Folge 14: Der Racheengel
45 Min.Ab 12
Mit fünf Jahren wurde Emma aus ihrer heilen Welt gerissen, als ihr Vater wegen Mordes verurteilt wurde. Dreizehn Jahre später wird Emma jedoch von der Vergangenheit eingeholt, als ihr Vater verstirbt: Plötzlich verdichten sich die Hinweise darauf, dass er unschuldig wegen Mordes verurteilt wurde! Rechtsanwalt Bernd Römer rollt den 13 Jahre alten Fall auf und stößt dabei auf dunkle Geheimnisse ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick