Anwälte im Einsatz
Folge 23: Blackout
45 Min.Ab 12
Eine unbekannte Rothaarige, ein mysteriöser Schließfachschlüssel und eine Lederjacke, die dem Besitzer plötzlich zu klein ist ... Als Paul Linz eines Morgens unter einer Brücke wach wird, kann er sich an die letzten 24 Stunden nicht mehr erinnern. Gemeinsam mit Anwalt Claus Pinkerneil versucht er die verlorenen Stunden zu rekonstruieren und gerät in einen wahren Krimi hinein!
