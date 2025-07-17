Anwälte im Einsatz
Folge 98: Kann das wahre Liebe sein?
45 Min.Ab 12
Kurz nach der Hochzeit bekommt Rosas Eheglück erste Risse: kaum hat sie ihrem 13 Jahre jüngeren Ehemann ihr Haus geschenkt, mutiert der liebevolle Marcel zum Scheusal und setzt die 45-Jährige vor die Tür! Kann Helga Nachtigall den Heiratsschwindler überführen und das Haus, das seit Jahren im Familienbesitz ist, vor dem Abriss bewahren.
