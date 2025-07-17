Anwälte im Einsatz
Folge 34: Böses Blut
45 Min.Ab 12
Als Max Buche von seinem Arzt erfährt, dass er HIV-positiv ist, bricht für ihn eine Welt zusammen. Zunächst vermutet er eine verseuchte Blutkonserve. Da er in dem Infektionszeitraum jedoch neben Freundin Lisa auch mit zwei weiteren Frauen ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, beginnt die Suche nach dem wahren Verantwortlichen. Kann Rechtsanwältin Alica Valiulova ihrem Mandanten Gerechtigkeit verschaffen?
