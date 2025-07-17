Anwälte im Einsatz
Folge 97: Mieter unerwünscht
45 Min.Ab 12
Franka Schmidt hat ein Riesenproblem - die alleinerziehende Mutter wird von ihrer Vermieterin Silke Bregenhorn aus ihrer Wohnung gemobbt! Doch Frankas Anwalt Florestan Goedings kämpft mit allen Mitteln gegen die berechnende Vermieterin. Als Franka auch noch ihren Job verliert, ist die 37-Jährige am Ende. Kann der Anwalt die Existenz seiner Mandantin retten?
