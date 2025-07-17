Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 122
45 Min.Ab 12

Janines 8-monatige Tochter Mia verschwindet bei einem Einkaufsbummel im Möbelhaus spurlos. Schnell gerät Dirk, der Kindsvater und Ex-Freund von Janine, ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Doch Dirks Anwalt Niklas Dittberner glaubt an ein organisiertes Verbrechen und er ist sicher, ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich Mias Spur endgültig verliert.

