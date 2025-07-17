Anwälte im Einsatz
Folge 115: Nicht ohne Papa
45 Min.Ab 12
Boris ist wie vor den Kopf gestoßen, denn nach zehn gemeinsamen Jahren macht er seiner Traumfrau Sandra einen Heiratsantrag und sie lehnt ab. Als wäre das nicht schon genug, eröffnet sie ihm kurz darauf, dass sie einen neuen Freund hat, der auch direkt bei dem ehemaligen Paar einzieht. Die Hauptleidtragende ist jedoch Sandras Tochter Lea, die auf keinen Fall bei ihrer Mutter und ihrem neuen Mann bleiben will. Rechtsanwalt Claus Pinkerneil hilft im Kampf um den Teenager.
