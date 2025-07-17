Anwälte im Einsatz
Folge 123: Lass mir meine Kinder
45 Min.Ab 12
Lara Fein ist fassungslos: Erst kümmert sich ihr Ex-Mann Daniel gar nicht um die Kinder, und plötzlich will er das alleinige Sorgerecht. Als dann auch noch die zehnjährige Tochter Kim zu Papa will und das Jugendamt ihr die Mutterqualitäten abspricht, steht die Alleinerziehende an der Wand. Kann Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff eine Intrige gegen die Mutter aufdecken und so die Kinder zurückholen?
