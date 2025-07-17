Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Einmal Hölle und zurück

45 Min.Ab 12

Paula ist geschockt, als ihr verschollener Ehemann Rico nach fünf Jahren Abwesenheit plötzlich wieder bei ihr vor der Tür steht. Er behauptet, entführt worden zu sein. Doch Paula weiß nicht, ob sie ihm glauben kann. Anwalt Goedings hilft: Wurde Rico tatsächlich jahrelang in einem Kellerloch eingesperrt? Oder gibt es einen anderen Grund für sein plötzliches Verschwinden?

SAT.1
