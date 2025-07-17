Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 5
45 Min.Ab 12

Die 46-jährige Sarah erfährt, dass sie in der elften Woche schwanger ist! Die Mittvierzigerin ist sich sicher, dass bei einer Operation ohne Absprache ihre Spirale entfernt wurde. Sarah wendet sich an einen Anwalt, der den Ärztepfusch beweisen soll, denn die späte Schwangerschaft stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Doch die Klinikleitung steht hinter dem behandelnden Arzt ...

SAT.1
