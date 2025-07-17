Anwälte im Einsatz
Folge 1: Die Agenturfalle
45 Min.Ab 12
Nach einer gescheiterten Ehe möchte sich Susanna endlich wieder neu verlieben. Kurzentschlossen wendet sie sich an eine Partneragentur, wo sie sich in das Foto von Traummann Philipp verguckt. Doch ein Treffen mit Philipp kommt nicht zustande - stattdessen flattern der alleinstehenden Frau horrende Rechnungen ins Haus. Susanna schaltet ihre Anwältin Brygida Braun ein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick