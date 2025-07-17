Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Agenturfalle

SAT.1Staffel 3Folge 1
Die Agenturfalle

Die AgenturfalleJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 1: Die Agenturfalle

45 Min.Ab 12

Nach einer gescheiterten Ehe möchte sich Susanna endlich wieder neu verlieben. Kurzentschlossen wendet sie sich an eine Partneragentur, wo sie sich in das Foto von Traummann Philipp verguckt. Doch ein Treffen mit Philipp kommt nicht zustande - stattdessen flattern der alleinstehenden Frau horrende Rechnungen ins Haus. Susanna schaltet ihre Anwältin Brygida Braun ein.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen