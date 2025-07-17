Anwälte im Einsatz
Folge 30: Die Lebenslüge
45 Min.Ab 12
Maja ist verknallt. Ihr erstes Date mit Jonas läuft super, bis sie von der Toilette kommt und er spurlos verschwunden ist. Die verliebte 19-Jährige begibt sich auf die nervenaufreibende Suche nach einer Erklärung. Sie ahnt nicht, dass sie auf dem besten Weg ist, eine gut gehütete Lebenslüge aufzudecken und sich ihr Leben für immer verändern wird.
