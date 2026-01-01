Anwälte im Einsatz
Folge 33: Unschuldig schuldig
45 Min.Ab 12
Nach einem Unfall wird Mara von ihrem Ehemann überrumpelt, die Schuld auf sich zu nehmen. Die völlig überforderte Frau stimmt zu. Erst als das Unfallopfer überraschend stirbt, zeigt Mara ihren Mann an. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn plötzlich müssen sie in ständiger Angst leben. Kann Anwältin Catherina Hellbach die Frau retten?
