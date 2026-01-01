Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 33
Folge 33: Unschuldig schuldig

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall wird Mara von ihrem Ehemann überrumpelt, die Schuld auf sich zu nehmen. Die völlig überforderte Frau stimmt zu. Erst als das Unfallopfer überraschend stirbt, zeigt Mara ihren Mann an. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn plötzlich müssen sie in ständiger Angst leben. Kann Anwältin Catherina Hellbach die Frau retten?

SAT.1
