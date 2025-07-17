Anwälte im Einsatz
Folge 41: Die Liebesfalle
45 Min.Ab 12
Bianca Müller ist seit fünf Jahren Witwe und sehnt sich nach einer neuen Beziehung. Um einen neuen Partner zu finden, gibt sie eine Kontaktanzeige auf und erhält auch Antwort - jedoch nicht von einem Mann, sondern von einer Partnervermittlungsagentur. Was sich anfangs vielversprechend anhört, entpuppt sich bald als eine Falle, aus der die Berlinerin zu entkommen versucht. Kann Anwalt Bernd Römer sie retten?
