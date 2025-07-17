Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die kürzeste Ehe der Welt

SAT.1Staffel 1Folge 71
Die kürzeste Ehe der Welt

Die kürzeste Ehe der WeltJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 71: Die kürzeste Ehe der Welt

45 Min.Ab 12

Sarah und Daniel unterschreiben gerade feierlich ihre Heiratsurkunde vor dem Standesbeamten, als eine unbekannte Frau die Zeremonie unterbricht. Sarah soll auf keinen Fall heiraten! Der Bräutigam stürmt aus dem Standesamt ohne die Heiratsurkunde unterzeichnet zu haben. Sarah ist fassungslos. Rechtsanwalt Bernd Römer kommt einem riesigen Skandal auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen