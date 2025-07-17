Anwälte im Einsatz
Folge 69: Die Chemie stimmt nicht
45 Min.Ab 12
Die junge Mutter Silke ist in hellster Aufregung: Ihre Kinder haben vom Spielen im öffentlichen Teich leichte Vergiftungen davongetragen. Silke will unbedingt dagegen vorgehen, doch sie und Anwalt Bernd Römer stoßen allerorts auf Widerstände und sind praktisch auf sich allein gestellt. Aufgeben kommt aber nicht in Frage. Ein Kampf David gegen Goliath beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick