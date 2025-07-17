Anwälte im Einsatz
Folge 85: Erben schwer gemacht
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Natalie ist überglücklich, als sie von ihrem verstorbenen Arbeitgeber Anton als Alleinerbin benannt wird. Doch bald darauf wird sie von Antons Familie verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Natalies Anwältin Brygida Braun streitet mit gierigen Nachkommen, die offenbar alle die eine oder andere "Leiche" im Keller haben.
