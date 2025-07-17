Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die verzweifelte Witwe

SAT.1Staffel 1Folge 88
Die verzweifelte Witwe

Die verzweifelte WitweJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 88: Die verzweifelte Witwe

45 Min.Ab 12

Die junge Witwe Andrea Potthoff versucht mühsam, ihr Leben mit Tochter Leonie nach einer Therapie wieder auf die Kette zu bekommen. Doch die Überschuldung scheint sie zurück in die Alkoholabhängigkeit zu treiben. Nach und nach findet Rechtsanwalt Ralf Vogel Beweise dafür, dass Andreas Schwägerin Mandy ein böses Spiel spielt und seine Mandantin in großer Gefahr schwebt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen