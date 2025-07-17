Anwälte im Einsatz
Folge 24: Nacht ohne Erinnerung
45 Min.Ab 12
Als Peter Hellmann morgens in einem Hotel neben einer Kollegin aufwacht, beginnt für den 35-Jährigen ein einziger Alptraum. Nicht nur, dass er seiner schwangeren Verlobten anscheinend fremdgegangen ist und sich an nichts erinnern kann. Kurz darauf wird er auch noch von Unbekannten mit seinem Fehltritt erpresst und sieht mit einem Mal seine ganze Existenz gefährdet.
