Anwälte im Einsatz
Folge 101: Ein Unglück kommt selten allein
45 Min.Ab 12
Eva Bachmann hat ihren Mann vor fünf Jahren für tot erklären lassen, da er seit dem Tsunami 2004 als verschollen gilt. Doch dann steht Marc völlig überraschend vor der Tür. Angeblich hat er jahrelang unter Gedächtnisverlust gelitten. Eva ist völlig überfordert, denn inzwischen ist sie mit Marcs Freund verheiratet und auch ihre beiden Kinder sehen inzwischen in Frederik ihren Vater. Rechtsanwältin Ulrike Tasic steht der zweifachen Mutter in diesem Fall mit Rat und Tat zur Seite.
