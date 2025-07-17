Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz
SAT.1Staffel 2Folge 102
45 Min.Ab 12

Diana ist überzeugt, dass in ihrer Ehe mit Alex alles gut läuft. Doch dann stellt sich heraus, dass ihr Mann eine Affäre hat. Als Diana einen Anwalt kontaktiert und sich scheiden lassen will, wird ihr das zum Verhängnis. Plötzlich kommt Diana in U-Haft, weil sie versucht haben soll, Alex aus Eifersucht umbringen. Doch der Anwalt glaubt an Dianas Unschuld und tut alles, um diese zu beweisen.

