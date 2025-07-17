Anwälte im Einsatz
Folge 40: Verschollen
45 Min.Ab 12
Der Jurastudent Daniel Bosch kommt von einer Reise zurück und erfährt, dass seine Mutter Birgit verschwunden ist. Daniel sucht Hilfe bei der angehenden Anwältin Nadine Fichtner. Schnell findet sie heraus, dass Birgits zwielichtiger Noch-Ehemann Jürgen mehr weiß, als er zugibt. Hat er Birgit entführt und hält sie irgendwo gefangen? Dann kommen Daniel und Nadine Fichtner einem zehn Jahre alten Geheimnis auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick