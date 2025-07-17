Anwälte im Einsatz
Folge 60: Ich will mein Kind zurück
45 Min.Ab 12
Die 19-jähirge Teenie-Mama Laura Stortz ist verzweifelt. Ihr zwei Monate alter Sohn Niclas ist spurlos aus ihrer Wohnung verschwunden. Rechtsanwältin Brygida Braun setzt alle Hebel in Bewegung, das vermisste Baby wiederzufinden. Als die Polizei gerade die Wohnung von Lauras eifersüchtiger Schwester durchsucht, versetzt ein Anruf alle in helle Aufregung...
