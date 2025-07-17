Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 64
Folge 64: Verschwinde

45 Min.Ab 12

Klemens Raabe versteht die Welt nicht mehr: Nach 20 Jahren ist er zurück in seinen Heimatort gezogen und wird plötzlich verhaftet. Die Tochter seines früheren besten Freundes beschuldigt ihn, sie vergewaltigt zu haben. Rechtsanwältin Ulrike Tasic tut alles, um die Unschuld ihres Mandanten zu beweisen und kommt dabei einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.

SAT.1
