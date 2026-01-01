Anwälte im Einsatz
Folge 100: Ein schwerer Schlag
45 Min.Ab 12
Eva Schöne kommt nichtsahnend nachts von einer Party nach Hause und findet ihren Mann Steffen blutend und bewusstlos im Garten. Die geschockte Ehefrau ist fassungslos, als die Polizei sie kurz darauf wegen versuchten Totschlags an ihrem Mann verhaftet. Ein Nachbar des Ehepaares belastet Eva schwer. Angeblich hat er einen heftigen Streit zwischen ihr und Steffen mitbekommen. Ein rätselhafter Fall, der Rechtsanwältin Ulrike Tasic alles abverlangt!
