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Anwälte im Einsatz

Die Kinder meiner Schwester

SAT.1Staffel 3Folge 102vom 17.07.2025
Die Kinder meiner Schwester

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Anwälte im Einsatz

Folge 102: Die Kinder meiner Schwester

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Tessa und Lenny verlieren ihre Mutter bei einem Autounfall und finden sich plötzlich in einem erbitterten Sorgerechtsstreit zwischen ihrer Tante Nadine und ihrem Vater Marcel wieder. Nadine glaubt nicht daran, dass Marcel, der ihre Schwester und die Kinder schon vor Jahren sitzenließ, aus Liebe um die Kinder kämpft. Rechtsanwalt Forliano muss, zum Besten der beiden Halbwaisen, die Wahrheit ans Licht bringen.

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