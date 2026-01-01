Anwälte im Einsatz
Folge 112: Der schwarze Witwer
45 Min.Ab 12
Braut Anja Werft steht unter Schock: ihr frisch angetrauter Ehemann soll vor Jahren seine erste Frau ermordet haben. Zunächst glaubt die junge Frau noch an einen Justizirrtum. Doch als sich die Indizien gegen Lars verdichten, bekommt es die 32-Jährige mit der Angst zu tun und schaltet Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff ein. Kann die Juristin beweisen, dass ihre Mandantin keinen Mörder geheiratet hat?
