SAT.1Staffel 3Folge 124
Folge 124: Bloßgestellt

45 Min.Ab 12

Als Hanna Grube erfährt, dass auf einer Amateurpornoseite ein Video von ihr existiert, fällt sie aus allen Wolken. Wer steckt hinter dieser Aktion? Die 30-Jährige wendet sich an Anwältin Eileen Minner, der es nicht nur gelingt, das Video zu entfernen, sondern auch den Urheber ausfindig zu machen. Doch dann wird dieser brutal niedergeschlagen. Hat sich Eileens Minners Mandantin gerächt?

SAT.1
