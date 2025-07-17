Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Vergangenheit kehr zurück

SAT.1Staffel 3Folge 127
Die Vergangenheit kehr zurück

Folge 127: Die Vergangenheit kehr zurück

45 Min.Ab 12

Laura hat schon seit Wochen Probleme mit ihrer unzuverlässigen Angestellten Krissy. Schließlich sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als die Kündigung auszusprechen. Erfolglos, denn Krissy ist mit allen Wassern gewaschen! Rechtsanwalt Bernd Römer setzt sich für Laura ein und kommt dabei einer unfassbaren Geschichte auf die Spur.

