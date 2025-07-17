Anwälte im Einsatz
Folge 21: Verkaufte Liebe
45 Min.Ab 12
Tanja erwischt ihre 15-jährige Tochter Sally beim Knutschen mit einem 21-Jährigen. Sie schaltet einen Anwalt ein, um ein Kontakt- und Annäherungsverbot zwischen ihrer Tochter und dem jungen Mann zu erwirken. Doch schon bald wird klar, dass Sally in großen Schwierigkeiten steckt, denn das Mädchen ist blind vor Liebe. Anwältin Ruttloff muss eingreifen.
