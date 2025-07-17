Anwälte im Einsatz
Folge 22: Mein Leben - Dein Leben
45 Min.Ab 12
Werbetexterin Nina Peters ist fassungslos. Erst seit kurzem steht sie nach dem Mutterschutz wieder im Arbeitsleben und schon sabotiert jemand ihre Arbeit. Rechtsanwältin Brygida Braun soll der engagierten 35-Jährigen helfen herauszufinden, wer hinter dem Mobbing steckt. Doch schon bald entdeckt die Anwältin, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht.
