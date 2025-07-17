Anwälte im Einsatz
Folge 27: Ein schrecklicher Verdacht
45 Min.Ab 12
Pia Rettig traut ihren Augen kaum: Auf einem Fahndungsplakat meint sie, ihren Freund Nico zu erkennen. Tatsächlich weiß sie nichts über seine Vergangenheit, auch wenn sie ihm kein Verbrechen zutraut. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz taucht in das Leben des 22-Jährigen ein: Kann der neue Mann in Pias Leben ein ausgebrochener Sträfling und Mörder sein?
