Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Erbfeinde

SAT.1Staffel 3Folge 38
Die Erbfeinde

Die ErbfeindeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 38: Die Erbfeinde

45 Min.Ab 12

Nina Fritsch ist am Boden zerstört: Vor einer Woche ist ihre große Liebe Ingo bei einem Verkehrsunfall gestorben. Doch damit nicht genug: Aus heiterem Himmel taucht seine Mutter Elke auf und verlangt das Erbe. Rechtsanwalt Bernd Römer weiß, dass der Verstorbene dies nicht gewollt hätte. Es beginnt eine verzweifelte Suche nach dem Testament.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen