Anwälte im Einsatz
Folge 53: Rettet meine Schwestern
45 Min.Ab 12
Mia, die nicht mehr zu Hause wohnt, ist geschockt: Als sie zufällig eine Diebin aufhält, handelt es sich um ihre neunjährige Schwester Lucy, die gestohlen hat, weil es zuhause angeblich nichts zu essen gibt. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass ihre beiden Schwestern bei ihrer Mutter verwahrlosen. Mia will sich ab sofort um ihre Geschwister kümmern. Kann Anwältin Kathrin Ruttloff ihr im Kampf um die Pflegschaft helfen?
