Anwälte im Einsatz

Verliebt, verlobt, verloren

SAT.1Staffel 3Folge 61
Folge 61: Verliebt, verlobt, verloren

45 Min.Ab 12

Kalte Füße oder doch eiskalter Betrug? Saras Verlobter Axel lässt sie bei der Hochzeit im Standesamt stehen - und verschwindet spurlos! Besonders bitter: Die 35-Jährige hat ihrem Traummann kurz vor der Trauung 15.000 Euro geliehen. Auf der Suche nach dem verschwundenen Verlobten macht Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz eine unglaubliche Entdeckung.

