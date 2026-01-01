Anwälte im Einsatz
Folge 61: Verliebt, verlobt, verloren
45 Min.Ab 12
Kalte Füße oder doch eiskalter Betrug? Saras Verlobter Axel lässt sie bei der Hochzeit im Standesamt stehen - und verschwindet spurlos! Besonders bitter: Die 35-Jährige hat ihrem Traummann kurz vor der Trauung 15.000 Euro geliehen. Auf der Suche nach dem verschwundenen Verlobten macht Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz eine unglaubliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick