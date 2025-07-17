Anwälte im Einsatz
Folge 649: VERFLUCHT
45 Min.Ab 12
Eine mysteriöse Frau jagt Meike am hellichten Tag Angst ein! Die selbsternannte Wahrsagerin behauptet, dass ein Fluch auf ihr liegt. Nur wenn sie für ihre Rettung zahlt, wird sie davon verschont. Als Meike kein Geld zahlen will, geht ihr Auto in Flammen auf. In ihrer Verzweiflung schaltet Meike gemeinsam mit ihrem Mann Anwalt Ralf Vogel ein, der bei seinen Recherchen eine unglaubliche Entdeckung macht.
