Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

DER NAME DES VATERS

SAT.1Staffel 3Folge 661
DER NAME DES VATERS

DER NAME DES VATERSJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 661: DER NAME DES VATERS

44 Min.Ab 12

Die Welt der 18-jährigen Sina Pranske gerät plötzlich ins Wanken: Kurz nach der Trennung ihrer Eltern erfährt sie, dass sie das Resultat einer Samenspende ist. Jetzt ist sie wild entschlossen, ihren leiblichen Vater zu finden. Hilfe erhält sie dabei von Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Kann die Juristin ihre Welt wieder in Ordnung bringen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen