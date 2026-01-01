Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 663
45 Min.Ab 12

Sonja ist entsetzt: Ihr Mann hat sich eine Sexpuppe zugelegt, mit der er plötzlich jede freie Minute verbringt! Sonja weigert sich, diese "Ehe zu dritt" auch nur einen Tag zu ertragen. Sie will, dass die Puppe Anna umgehend verschwindet! Die 44-Jährige bittet Rechtsanwalt Florestan Goedings um Rat, und der Jurist stößt auf einen skurrilen Betrugsfall.

