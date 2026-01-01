Anwälte im Einsatz
Folge 68: Die Stimme aus dem Babyfon
45 Min.Ab 12
Sandra Kreis und ihr Sohn wurden jahrelang von Sandras gewalttätigen Mann terrorisiert. Nach der Scheidung hat sie eine Auskunftssperre für ihre neue Adresse erwirkt, um endlich sicher vor ihm zu sein. Doch dann hört sie plötzlich seine Stimme aus dem Babyfon. Die 32-Jährige wendet sich an Rechtsanwalt Bernd Römer ein. Denn ihre Panik ist groß, dass ihr Ex-Mann sie wiedergefunden hat.
