Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 70
Folge 70: Rex wird reich

45 Min.Ab 12

Jahrelang hat sich Anke um ihren kranken und griesgrämigen Schwiegervater gekümmert. Doch auf der Testamentseröffnung erfahren die Petris, dass sie leer ausgehen. Der Verstorbene hat sein gesamtes Vermögen Hund Rex vermacht und Krankenpfleger Simon Buchholz als Vermögensverwalter eingesetzt. Damit nicht genug: auf Wunsch des Krankenpflegers sollen die Petris sofort aus dem Haus des Verstorbenen ausziehen. Verzweifelt wendet sich die Familie an Anwältin Beutler-Krowas.

SAT.1
