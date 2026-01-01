Anwälte im Einsatz
Folge 76: Lotta gehört zu mir
45 Min.Ab 12
Waisenkind Lea wurde liebevoll von ihrer Tante und ihrem Onkel großgezogen. Die beiden unterstützten Lea sogar, als sie mit 15 ungewollt schwanger wurde. Als Lea 18 wird, möchte sie mit ihrer Tochter ausziehen, doch Tante Rita möchte die kleine Lotta plötzlich nicht mehr hergeben! Rechtsanwältin Alica Valiulova ist Leas letzte Hoffnung im Kampf um das Sorgerecht für ihr Kind.
